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وصول معدات طبية إلى قسم الأورام بمركز بنغازي الطبي

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 30 أبريل 2018 (وال) – قدمت منظمة الأمل والحياة أمس الأحد معدات طبية تقدر بـ 38 ألف دينار ليبي لقسم الأورام بمركز بنغازي الطبي.

وقال رئيس منظمة الأمل والحياة خليفة محمد الحواز لوكالة الأنباء الليبية إن المنظمة الأهلية قد قدمت الدعم لقسم الأورام بمركز بنغازى الطبي.

وبين الحواز إن الدعم قد تمثل في معدات طبية، قدمتها المنظمة كهبة من رجال الأعمال.

وتعهد رئيس المنظمة بدعم مرضى السرطان بمواصلة جهودهم ودعم المرضى في ظل الظروف الحالية وعجز بعض المؤسسات المعنية. (وال – بنغازي) أ ف / هــ ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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