معالي وزير التعليم: لاتغيير في مواعيد الامتحانات المعدة سلفًا

البيضاء 30 أبريل 2018 (وال) – شدد معالي وزير التعليم في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور فوزي عبدالرحيم بومريز على مسؤولي شؤون التربية والتعليم في البلديات على ضرورة التقيد بالمواعيد الدراسية المحددة.

وأكد بومريز في قراره على التقيد بالقرارين رقم (4-5) لسنه 2018 بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لسنوات النقل والشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2017 – 2018.

يشار إلى أن القرار رقم (4) بشأن تعديل قرار وكيل عام وزارة التعليم رقم (420) لسنة 2017 بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة سنوات النقل لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2017/2018 ينص على أن بداية الفصل الدراسي الأول لجميع سنوات النقل تكون في 05 نوفمبر 2017 ونهاية العام الدراسي تكون بامتحانات نهاية الفصل الثاني لسنوات النقل في 28 يونيو 2018.

ونص القرار رقم (5) بشأن تعديل قرار وكيل عام وزارة التعليم رقم (419) لسنة 2017 بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة الشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2017 – 2018 على أن بداية العام الدراسي تكون في 05 نوفمبر 2018 ونهاية العام الدراسي لشهادة التعليم الأساسي في 12 يوليو 2018، أما امتحان نهاية العام الدراسي لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي تكون في 26 يوليو 2018.(وال – البيضاء) إ م / أ د

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