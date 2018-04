فيديو..العثور على مخلفات حربية شديدة الانفجار في القوارشة

المتوسط:

أعلنت مؤسسة لا للألغام ومخلفات الحرب، عن العثور على مخلفات حربيه شديدة اﻻنفجار، خلال تمشيطها جزء من المحور الغربى القوارشة.

وأوضحت في بيان لها اليوم الاثنين، أن فريق عمل المؤسسة قام بنل المخلفات بعد تأمينها الى المكان المخصص بالتجميع للتخلص منها.

يذكر أن النمسا، بالتعاون مع الأمم المتحدة، قد أرسلت إلى ليبيا، في وقت سابق من شهر إبريل الجاري، معدات متعلقة بالتخلص من مخلفات الحرب .

و أوضحت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك” ، أن هذه المعدات تأتي لتطوير قدرة هيئة السلامة الوطنية الليبية وإدارة الهندسة العسكرية في التعامل بشكل أكثر أمناً وفعالية مع مخلفات الحرب القابلة للانفجار التي تركتها الجماعات الإرهابية في مختلف مناطق ليبيا.

