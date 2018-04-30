رئيس الهيأة العامة للإعلام بالحكومة المؤقتة يقف على سير العمل بديوان الهيأة

بنغازي 30 أبريل 2018 ( وال) – عقد السيد رئيس الهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة المؤقتة، الأستاذ جمعة الفاخري، اجتماعاً ضم السادة مديري الإدارات، ومدير المكتب القانوني والمكتب الإعلامي بالهيأة.

وجاء الاجتماع الذي عقد أمس الأحد وحضره مدير مكتب رئيس الهيأة في إطار تنظيم العمل داخل ديوان الهيأة العامة لإعلام والثقافة والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل بالإدارات وإيجاد الحلول اللازمة.

حيث اطلع الفاخري، على ما عرضه مديرو الإدارات والمكاتب من مشاكل وعراقيل تواجه إداراتهم.

وأكَّد رئيس الهيأة على ضرورة إيجاد حلول لهذه المشاكل في أقرب وقتٍ ممكنٍ، متمنياً لهم التوفيق والسداد في المهام المكلفين بها.( وال- بنغازي) ب خ / س ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال