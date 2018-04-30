مالية المؤقتة تصرف مرتبات الأربعة أشهر الأولى للعام 2018 خلال يومين

كشفت وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة، أنها ستبدأ رسمياً في إحالة المخصصات المالية لمرتبات “الأشهر الأربعة” الأولى لهذا العام 2018 إلى كل مكاتب الخدمات المالية “التابعة لها” اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

وأكدت الوزارة في بيان، أنها ستصرف جميع مرتبات المواطنين التابعين لمكاتب الخدمات المالية التابعة لها، باستثناء من تبين أم لديهم “ازدواجاً وظيفياً”، حيث سيتم إدراج مرتباتهم تلقائياً في الشهر الذي سيلي تعديل بياناتهم الوظيفية، طبقاً لمنظومة الفحص والتدقيق في الوزارة حفاظاً على وصول المرتبات لمستحقيها.

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