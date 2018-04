«العامة للكهرباء» توجه استغاثة: «أبو خريص» يتحدى الدولة.. ومعداتنا المسروقة أمام منزله

المتوسط:

حملت الشركة العامة للكهرباء، مسئولية أي أعطال تواجه الشبكة في المنطقة الجنوبية للجهات الاعتبارية والأمنية وعمداء البلديات في المنطقة، وذلك بعد تكرار عمليات السطو المسلح في منطقة الشويرف من قبل المدعو عبد الحميد أبو خريص على الشاحنات التي تحمل مواد كهربائية تخص المنطقة.

وقالت الشركة، في بيان لها، «إن عمليات السطو التي تتعرض لها شاحنات الصيانة التابعة للشركة حالت دون تنفيذ الخطط العاجلة التي تساهم في إنهاء المعاناة والحد من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في الجنوب».

وأعلنت الشركة في بيان، إخلاء مسؤوليتها عند حدوث أي تذبذب في أداء الشبكة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، مطالبة الجهات المعنية والأمنية باسترجاع المواد المسروقة الموجودة حاليا أمام منزل المدعو عبد الحميد أبو خريص، إلى جانب تأمين الطريق لإيصال المواد الكهربائية للجنوب.

