الأحوال المدنية بنغازي تكلف محمد الحداد بمهام مكتب إصدار قمينس

بنغازي 30 أبريل 2018 (وال) _ كلفت مصلحة الأحوال المدنية فرع مدينة بنغازي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة صباح اليوم الاثنين رائد محمد الحداد برئاسة مهام مكتب إصدار السجل المدني قمينس.

هذا وجاء قرار التكليف ــ الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه ــ من قبل نائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية فرع بلدية بنغازي المقدم أسامة محمد الدرسي.

و ينص القرار رقم (323) لعام 2018 على أنه يتم تكليف رائد محمد الحداد بمهام رئيس مكتب إصدار السجل المدني قمينس ويعفى من مهامه في مكتب القوارشة.

وشدد القرار على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره. (وال_بنغازي) أ ج / هــ ع

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