مستشفيات المنطقة الشرقية تحصل على 42 ألف كيس دم من منظمة الصحة العالمية

أخبار ليبيا 24

قال المكتب الإعلامي لمنظمة الصحة العالمية أن المنظمة قدمت 42 ألف كيس دم إلى مراكز نقل الدم في شرق ليبيا وذلك بدعم من صندوق الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية (ECHO).

وأكد المكتب الإعلامي أنه سيتم استخدام أكياس الدم للمرضى الذين يحتاجون إلى نقل الدم في المستشفيات بالمنطقة الشرقية.

وأشار إلى تعرض مراكز نقل الدم في جميع أنحاء ليبيا لنقص في أكياس الدم وغيرها من المشاكل المنتظمة مثل نقص السيولة المالية، مؤكدا التزام المنظمة بتقديم دعم فوري وطويل الأجل لمراكز نقل الدم و العمل مع السلطات الصحية المحلية على التخطيط المسبق لتلبية الاحتياجات في عام 2018.

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