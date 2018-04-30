عقوب يبحث الاحتياجات الإنسانية وتحسين الأوضاع الصحية في درنة

بحث وكيل عام وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب مع مدير مستشفى الوحدة التعليمي درنة وليد الطرابلسي، سبل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتحسين الأوضاع الصحية و كافة المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

وأكد مدير مكتب إعلام وزارة الصحة معتز الطرابلسي، أن الجانبين بحثا آلية دعم القطاع الصحي في بلدية درنة وما جاورها ومعالجة كافة المختنقات الصحية.

كما ناقش الحاضرون خلال الاجتماع، كافة الأوضاع التي تشهدها مدينة درنة، من أبرزها الوضع الصحي وآلية الاستجابة الطبية وتوفير الاحتياجات الإنسانية للسكان، المتمثلة في الأدوية الأساسية والأنسولين والمستلزمات الطبية الضرورية، ضمن إطار التنسيق بين وزارة الصحة المؤقتة واللجنة الأزمة المشكلة لمدينة درنة من قبل رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المؤقتة.

وأشار وكيل عام وزارة الصحة أنه يتابع عن كثب الأوضاع الصحية في درنة، متعهداً بدعم القطاع الصحي بالاحتياجات الضرورية عن طريق جهاز الإمداد الطبي التابع للحكومة مؤقتة، بهدف سد النقص الذي تعاني منه المرافق الصحية وتخفيف العبء على المواطنين.

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