السعيدي: لا إمكانية لإجراء انتخابات في وجود حكومات "تورا بورا"

أكد عضو مجلس النواب، علي السعيدي، على صعوبة إجراء أي انتخابات في البلاد في ظل حالة الانقسام السياسي.

وقال السعيدي، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “من الصعب إجراء أي انتخابات في ظل وجود ما وصفه بحكومات “تورا بوار” في كل من درنة وطرابلس ومصراتة، ولكن بالإمكان إجراء انتخاب رئيس الدول بطريقة غير مباشر، يحل محل المجلس الرئاسي، مع العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد إلغاء القرار رقم 5عن سنة 2014 الخاص بانتخاب رئيس الدول”.

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