سيالة وبيكر يبحثان خطوات المسار الانتخابي القادم في ليبيا

ليبيا – بحث وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة مع السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون المشترك.

الطرفان ناقشا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في ليبيا خاصةً بعد اللقاء الجامع بين رئيس مجلس النواب مع رئيس مجلس الدولة في العاصمة الرباط بالمملكة المغربية.

واستعرض الجانبان خطوات المسار الديمقراطي الانتخابي القادم والمجهودات الوطنية والدولية لتحقيق المصالحة الوطنية وإتمام مرحلة الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا .

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