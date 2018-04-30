منظمة حقوقية تتضامن مع ضحايا طائرة حقل الشرارة

أعربت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، عن تضامنها مع ضحايا سقوط الطائرة 130 c بعد إقلاعها صباح أمس الأحد 29 / أبريل 2018م، من حقل الشرارة قاصدة مدينة طرابلس، والتي راح ضحيتها الطيارين وهم عميد المبروك عمر، عقيد أحميدة ناصوف، مقدم عبد الكريم السنوسي، وإصابة أحد المرافقين بإصابات بليغة.

كما أعربت المنظمة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، عن ترحمها على أرواح الضحايا، وأملها في الشفاء العاجل للمصاب في هذا الحادث الأليم، سائلة الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم أهلهم جميل الصبر.

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