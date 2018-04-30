التكبالي يحذر من مخططات التيار المتأسلم لإسقاط البرلمان

دعا عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أبناء الشعب الليبي، إلى التسلح بالوعي والنباهة والقراءة فيما بين السطور، تجنبا للوقوع في فخ للاتهامات المفبركة التي ينشرها من وصفهم بفلول التيار المتأسلم حول رموز مجلس النواب.

وقال التكبالي، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “بدأت فلول التيار المتأسلم المهزوم شعبيا وعمليا محاولات التسرب إلى مصادر القرار، والاستعداد للسيطرة على مفاصل الدولة عن طريق تدابير قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأجل، والآن يعيدون هجومهم على مجلس النواب لأنه العائق الوحيد أمام أطماعهم ومخططاتهم المستوردة من أسيادهم الفعليين، فبعد أن نجحوا في تحييد بعض النواب الذين كانوا يدعون محاربة الهيمنة، بدؤوا في فبركة اتهامات كاذبة تطال رموز في البرلمان كانوا دائما يفضحون نواياهم الشريرة”.

وأضاف “تعرية المتأسلمين لا تحتاج لكثير من الجهد، فأعمالهم واضحة ونواياهم بائنة، أوصيكم أن تتسلحوا بالوعي والنباهة والقراءة بين السطور حتى لا يتمكن هذا الداء من هزيمة منظومة الدفاع لديكم”، بحسب تعبيره.

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