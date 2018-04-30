القرج يحذر من اتحاد شباب الزنتان.. لهذا السبب

قال عضو الجمعية العمومية لاتحاد شباب الزنتان، (محمد القرج)، اليوم الاثنين، أنه “لايوجد كيان فعلي يسمى إتحاد شباب الزنتان وآخر قرارات الاتحاد ذاته كانت بتجميده”.

وأضاف القرج أن “آخر ما حصل في هذا الكيان تكوين لجنة تسيرية ، وحلت وتفككت مع مضي الأيام والأحداث، وشكلت اللجنة التسيرية للتنسيق للانتخابات والتسليم والاستلام، ولم تقم بدورها وانتهت بالتالي تلقائيا”.

وتوعد القرج قائلا “بصفتي شاباً من الزنتان وأحد أعضاء الجمعية العمومية للإتحاد، كل من ينتحل صفة الاتحاد الإدارية أو المالية أو من يتحدث بإسم إتحاد شباب الزنتان، سيتعرض للمساءلة ونشير ونؤكد أنه يمثل نفسه و لا يوجد تمثيل رسمي للإتحاد بأي وجه كان”.

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