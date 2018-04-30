(شاهد الأضرار) ليلة حامية الوطيس بطرابلس

طرابلس-العنوان

شهدت العاصمة ليلة حامية الوطيس أرَّقت أهالي طرابلس إثر اندلاع اشتباكات مسلحة بين مجموعتين تابعتين لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، حيث سمع إطلاق نار كثيف، ودوي انفجارات متقطعة لبعض القذائف.





وخلفت الاشتباكات بين كتيبتي النواصي المعروفة باسم القوة الثامنة والأمن المركزي بوسليم وآمرها عبد الغني الككلي، أضرارا مادية لمنازل المواطنين في محيط المعارك قرب جزيرة القدس في قلب طرابلس، ومنطقة شارع الصريم.

وأُرق ليل العاصمة إثر خلافات بين أفراد المجموعتين بسبب استيلاء إحدى المجموعتين على سيارة مسلحة تابعة للأخرى.

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