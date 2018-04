المتوسط:

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، اجتماعاً للمجموعة الرباعية حول ليبيا، بمشاركة فدريكا موجريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، و غسان سلامة الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا، و بيير بويويا رئيس بوروندي الأسبق والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلي مالي والساحل.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق التزام الجامعة والاتحادين الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة، بمواصلة التعاون والتنسيق القائم فيما بينهم دعماً للعملية السياسية في ليبيا، للوصول إلي اتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقررة بموجب الاتفاق السياسي (الصخيرات).

وستبحث المجموعة الرباعية أخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية منذ انعقاد الاجتماع الأخير للمجموعة في نيويورك في سبتمبر الماضي، كما سيستعرض المشاركون التقدم المحرز في سبيل تنفيذ خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة لحلحلة العملية السياسية والتي تتأسس على التنفيذ التوافقي للنقاط الخلافية في اتفاق الصخيرات، وعقد ملتقى وطني جامع يساهم في دفع الوحدة والمصالحة الوطنية بين اللليبيين، وعقد استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية.

ومن المتوقع ضمن هذا الاجتماع ، أن يتم الاتفاق على جملة من الخطوات المشتركة التي تهدف إلي تشجيع الأطراف الليبية على تحمل مسئولياتها والمضي قدماً في مسار استكمال عملية الانتقال السياسي في البلاد، بما في ذلك في مجال مساندة ومراقبة العملية الانتخابية المرتقبة استجابة لأي طلب يمكن أن تتلقاه من السلطات الليبية

The post المجموعة الرباعية حول ليبيا تجتمع بـ«الجامعة العربية»..وهذا ما سيتم مناقشته appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية