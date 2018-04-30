الهيأة العامة للأوقاف بالحكومة المؤقتة تصدر تعميما بشأن ضوابط صلاة التراويح بالمساجد

البيضاء 30 أبريل 2018 (وال) – أصدرت الهيأة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية المؤقتة، كتابا وجهته لمديري مكاتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمناطق، ورؤساء أقسام شؤون المساجد بالمكاتب، متعلق بتنظيم صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الهيأة في كتابها أن هذا التعميم جاء تفاديا لما قد يحصل من خلافات بين المصلين في هذا الشهر الذي يجب أن يكون شهر إجماع لا أشهر اختلاف بحسب الكتاب الصادر أمس الأحد 29 أبريل الجاري، عن مدير إدارة شؤون المساجد بالهيأة، الشيخ حمد عيسى أبودويرة.

وجاء في الكتاب جملة من النقاط المتعلقة بصلاة التراويح، وعدد ركعاتها، وعمل المساجد في شهر رمضان، وغيرها من أمور إدارة شؤون المساجد بالهيأة.

وورد في الكتاب 13 نقطة، من أبرزها أن عدد ركعات صلاة التراويح بين 11 إلى 13 ركعة، وأن المدة بين الآذان والإقامة في صلاة العشاء 10 دقائق.

وأكدت الهيأة أنها لا ترى بأسا من فتح مكبرات الصوت “الإذاعة الخارجية” في إقامة جميع الصلوات في شهر رمضان وغيره، مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة تقارب المساجد لا يتم تفعيل مكبرات الصوت منعًا للتشويش، مؤكدة منعها تماما في صلاة التهجد. (وال – البيضاء) س ع/ ا م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال