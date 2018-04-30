بنغازي الطبي يجري عمليات كبرى ناجحة

أجرى مركز بنغازي الطبي، خلال هذا الأسبوع عمليتين ناجحتين أحدهما على الغدة الدرقية، وأخرى على الجار درقية لحالتين منفصلتين بالمركز.

وأوضح الناطق باسم مركز بنغازي الطبي، خليل قويدر، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أنه جاري العمل بالمركز على إجراء عمليات دقيقة خلال الأيام القلية القادمة، مشيرا إلى أن هناك لائحة انتظار لعدد كبير من المرضى الذين هم بحاجة لإجراء عمليات جراحية دقيقة.

وقال رئيس الأقسام الجراحية بمركز بنغازي الطبي وعضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي الكليات الطبية قسم الجراحة الدكتور الأستاذ صلاح سالم الطقطوق، أن عملية الجار درقية تعد من العمليات المتخصصة، وتكاليفها في الخارج عالية جدا تصل إلى 12 ألف دينار.

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