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الليبية لحقوق الإنسان: نأسف لوجود ضحايا في حادثة سقوط طائرة الشحن

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعربت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان عن أسفها لوجود ضحايا بحادث سقوط الطائرة C130 ، والتي سقطت بعد إقلاعها أمس الأحد من حقل الشرارة إلى مدينة طرابلس.

وأعربت المنظمة في بيان على صفحتها الرسمية، عن أملها في الشفاء العاجل للمصاب في هذا الحادث الأليم.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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