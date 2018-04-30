الليبية لحقوق الإنسان: نأسف لوجود ضحايا في حادثة سقوط طائرة الشحن

أعربت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان عن أسفها لوجود ضحايا بحادث سقوط الطائرة C130 ، والتي سقطت بعد إقلاعها أمس الأحد من حقل الشرارة إلى مدينة طرابلس.

وأعربت المنظمة في بيان على صفحتها الرسمية، عن أملها في الشفاء العاجل للمصاب في هذا الحادث الأليم.

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