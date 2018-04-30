استقالة مدير عام مطار طبرق الدولي

طبرق-العنوان

تقدم مدير عام مطار طبرق الدولي، حسن هليل، اليوم الإثنين باستقالته من العمل مديرًا عامًا للمطار، فيما برر استقالته بنقص الإمكانات وتداخل السلطات وعددها.

وأعلن هليل استقالته في بيان تحصلت عليه العنوان وموجه إلى رئيس هيأة المواصلات بالبيضاء، ورئيس مصلحة المطارات طرابلس، ورئيس مصلحة المطارات البيضاء، وعميد بلدية طبرق.

وأكد هليل أنه حاول تسيير العمل بما يضمن احتياجات الناس ويؤمن لهم خدمات آمنة، ولكن طلب الإعفاء الاختياري جاء لعجز الدولة عن تبني الأفكار ودعم الاستراتيجية الموضوعة لرفعة العمل.



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