المتوسط:

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة منير عصر، قرارا بشأن تشكيل لجنة تأسيسية للإعداد والتجهيز لمنطقة حرة بمدينة الكفرة.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالوزارة طلال ساسي، أنه وبحسب القرار رقم (30) فأن من مهام هذه اللجنة تحديد مكان المنطقة الحرة وأعداد دراسات الجدوى، واستكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لذلك من أجل عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها وتشكيل مجلس إدارة لها .

وتعبر مدينة الكفرة من أهم المدن الليبية من ناحية موقعها الجغرافي فهي تقع على الحدود مع ثلاث دول فمن جهة الجنوب تقع على الحدود مع تشاد ومن جهة الجنوب الشرقي مع السودان ومن جهة الشرق مع مصر وتقع في الجنوب من مدينة بنغازي بنحو 995 ك م، وعلى بعد 600 ك م من جالو شرقي واو الكبير.

The post «اقتصاد المؤقتة» تشكل لجنة لدراسة تأسيس منطقة حرة في الكفرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية