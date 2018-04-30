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المجبري يلتقي رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي المكلف فتحي المجبري صباح أمس الأحد مع رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها منصور السربتي، ومدير عام غرف التجارة والصناعة والزراعة الهادي الفاهم.

وقال منصور السربتي في تصريح خاص لبوابة افريقيا الاخبارية  إنه خلال هذا الاجتماع تمت مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه الغرف التجارية في ليبيا عامة، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في سبها خاصةً والمشاكل التي يعاني منها أهل الجنوب والحلول المقترحة بالخصوص .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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