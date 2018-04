سفارة «أفريقيا الوسطى» تكرم رئيس«مكافحة الهجرة غير الشرعية»

المتوسط:

كرمت سفارة جمهورية أفريقيا الوسطى العميد محمد بشر، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وأعضاء الجهاز، لما يبذلونه من جهود مبذولة و لتقديمه الخدمات الإنسانية للمستضعفين و إنقاذ أرواح المهاجرين غير الشرعيين، بحسب بيان لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ليبيا، اليوم الاثنين.

وبحسب بيان الجهاز، من ضمن المكرمين، مريم زكريا إبنة نائب في مجلس النواب بجمهورية أفريقيا الوسطى ،و التي كانت لديهم مفقودة حتى تم التواصل مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي قام بواجبه الإنساني و الأمني و قد تمكن من الوصول إليها و هي بحالة صحية جيدة و قد تم ارجاعها إلى ذويها في جمهورية إفريقيا الوسطى و لم شملها بعائلتها.

وتقدمت سفارة جمهورية إفريقيا الوسطى بدرع إلى العميد محمد بشر رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية للإشراف و تقديم المعونة الإنسانية والصحية اللازمة لهؤلاء المهاجرين .

