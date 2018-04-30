الرباعية حول ليبيا تجتمع اليوم بالقاهرة

يعقد اليوم في جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاثنين، اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا والتي تضم الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع رئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا غسان سلامة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موجريني، والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي في مالي ودول الساحل الأفريقي وبيير بويويا.

وتبحث المجموعة الرباعية، آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية منذ انعقاد الاجتماع الأخير للمجموعة في نيويورك في سبتمبر الماضي، كما سيستعرض المشاركون التقدم المحرز في سبيل تنفيذ خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة لحلحلة العملية السياسية والتي تتأسس على التنفيذ التوافقي للنقاط الخلافية في اتفاق الصخيرات، وعقد ملتقى وطني جامع يساهم في دفع الوحدة والمصالحة الوطنية بين الليبيين، وعقد استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية.

ويأتي الاجتماع في إطار التزام الأطراف المجتمعة بمواصلة التعاون والتنسيق دعما للعملية السياسية في ليبيا للوصول إلى إتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقررة بموجب اتفاق الصخيرات الموقع برعاية الأمم المتحدة.

ومن المنتظر أن تتفق المجموعة الرباعية على جملة من الخطوات المشتركة التي تهدف إلى تشجيع الأطراف الليبية على تحمل مسئولياتها والمضي قدمًا في مسار استكمال عملية الانتقال السياسي في البلاد، بما في ذلك مساندة ومراقبة العملية الانتخابية المرتقبة استجابة لأي طلب يمكن أن تتلقاه من السلطات الليبية.

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