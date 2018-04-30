رشوان يطالب بنزع السلاح من المليشيات لضمان نزاهة الانتخابات

أكد منسق شعبة الحوار بالحركة الوطنية الشعبية الليبية، سعيد رشوان، على ضرورة نزع السلاح من المليشيات وتسليمه للمؤسسات الشرعية في البلاد، وعلى رأسها الجيش الليبي، قبل إجراء الانتخابات.

وقال رشوان، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “لقد تأكدت نية المجتمع الدولي بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، واتضحت موافقة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بضغط دولي ومحلي، حيث ستبدأ عمليات وإجراءات التمهيد للانتخابات الرئاسية اعتباراً من الأسبوع القادم، كما صرح به رئيس مجلس النواب، وستعطل كل المحاولات الخاصة بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي”، مضيفا أن استحقاق الانتخابات أصبح هو الحل كما يبدو للجمود السياسي الذي تعيشه البلد منذ شهور بسبب الخلاف السياسي حول تقسيم المناصب والحصص في الوظائف السيادية، وذلك في حال أجريت الانتخابات في جو ديمقراطي بدون إقصاء لأي طرف من الأطراف السياسية، وتم تعديل قانون الانتخابات بعيداً عن الأثقال والتحكم المسبق في نتائج الانتخابات.

وأعرب رشوان، عن ترحيبه بأي انتخابات نزيهة وشفافة بعيدا عن الإقصاء وتحكم السلاح المليشياوي واستخدام المال السياسي الفاسد سواء المستولي عليه من ثروات المجتمع بدون وجه حق أو ناتج عن تمويل وتدخل خارجي من بعض الدول التي لها أجنداتها الخاصة بدعم أطراف معينه مواليه لها، واستخدام القوة في تطويع نتائج الانتخابات، قائلا “حتى نطمئن علي نجاح انتخابات نزهيه يجب نزع سلاح المليشيات وتسليمه للمؤسسات الشرعية في البلاد، وعلي رأسها الجيش، ومن المهم أيضا توحيد الجيش وضمان حياديته وقدرته في حماية الانتخابات، كذلك المؤسسات الضبطية الأمنية، والاهم استقلال وفعالية القضاء، ووجود رقابه دوليه وإقليمه لضمان شفافية الانتخابات، ومن بعدها الاستفتاء علي كل النقاط الخلافية بداية من الدستور إلي اسم الدولة والعلم وحتى النشيد وذلك لحسم هذا الخلاف الكبير حولها، ومن بعدها ستبدأ عمليات الاستقرار وتنطلق التنمية والحياة ويعود كل الناس إلي مناطقهم التي هجروا أو نزحوا منها”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية