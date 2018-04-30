صندوق موازنة الأسعار: هذا سبب عجزنا عن توريد مواد غذائية للمواطن خلال شهر رمضان

ليبيا – أعلن رئيس صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني عجز الصندوق عن توريد المواد الغذائية لتوفيرها خلال شهر رمضان المبارك .

الشيباني قال في مقابلة خاصة لوكالة الأنباء التابعة لحكومة الوفاق الوطني أمس الأحد إن الصندوق لم يقم باستيراد أية سلع أو مواد غذائية استعدادا لهذا الشهر ، مبيناً أنه منذ شهر أكتوبر 2017 لم يفتح أي اعتماد من قبل مصرف ليبيا المركزي لصندوق موازنة الأسعار.

وأوضح رئيس صندوق موازنة الأسعار أن السلع الموجودة في مخازن صندوق الموازنة عبارة عن سلع متبقية مما استورده الصندوق خلال الفترة الماضية وهي عبارة عن (معكرونة ، زيت، طماطم ) لحصص الجمعيات لمدة شهر واحد فقط.

الشباني أكد بأن مصرف ليبيا المركزي يمتنع عن فتح اعتمادات للصندوق في الوقت الذي يقوم به بفتح اعتمادات للشركات الخاصة ، معرباً عن أسفه برفض المصرف التعامل مع الصندوق في توفير المواد الغذائية.

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