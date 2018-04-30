استقالة مدير مطار طبرق الدولي

قدم مدير عام مطار طبرق الدولي، حسن هليل، اليوم الإثنين استقالته من منصبه.

وبرر هليل استقالته من منصبه بنقص الإمكانات، موضحا أنه حاول تسيير العمل بما يضمن احتياجات الناس ويؤمن لهم خدمات آمنة.

وأكد أن طلب الإعفاء الاختياري جاء لعجز الدولة عن تبني الأفكار ودعم الاستراتيجية الموضوعة لرفعة العمل.

ووجه هليل طلب الاستقالة لكل من رئيس هيئة المواصلات بالبيضاء، ورئيس مصلحة المطارات طرابلس، ورئيس مصلحة المطارات البيضاء، وعميد بلدية طبرق.

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