مدير مطار طبرق يقدم استقالته

أعلن المدير العام لمطار طبرق حسن هليل، الاثنين، تقديم استقالته من مهامه؛ لنقص الإمكانيات المتوفرة للمطار، وعدم عناية الدولة به، وفق قوله.

وعزا هليل سبب استقالته، في بيان تحصلت الرائد على نسخة منه، إلى تداخل السلطات وتعددها شكلا ومضمونا، وعجز الدولة عن دعم الاستراتيجية الموضوعة للارتقاء بالعمل، وتوفير الإمكانات المطلوبة لتطوير المطار والمرافق التابعة له.

وكان المدير العالم لمطار طبرق حسن هليل، طالب، في مارس الماضي، الجهات المسؤولة بصيانة عاجلة للمهابط والإنارة بالمطار، واستكمال صالة استقبال الركاب التي نفذت شركة تركية ما نسبته 24 % منها ولم تكملها.

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