إتحاد المغرب العربي و دورة المحاكاة لآلية

أقيمت دورة المحاكاة لآلية عمل إتحاد المغرب العربي بمنتدي الشباب المغاربي والذي ينفذه منتدي تمكين المرأة والشباب ومنظمة اجير من الجزائر، أوراش للمواطنة الفاعلة من المغرب، وبقيادة نحن نحب سوسة بتونس .

يأتي هذا في إطار تثمين الوحدة المغاربية و إشراك الشباب المغاربي في دعم و تقوية رؤية مشروع 2521 الخاص بالتنقل الشبابي والإنداماج المغاربي

حيث تم تغيير ممثلين الدول بحيث الليبي يمثل الجمهورية المورتانية الإسلامية والتونسي يمثل المملكة المغربية والجزائري يمثل دولة ليبيا ومن يمثل دولة هو من يقترح المشكلة وكيفية الحل وباقي الحضور يناقشون ما تم عرضه من الممثلين ومن ثم يتم الإجماع على قرار ألية العمل داخل الإتحاد المغاربي هذا وقد تمت صياغة بعض المقترحات من قبل هؤلاء الشباب ، و تم تسليمها إلى السيد الإمين العام لإتحاد المغرب العربي والذي بدوره وعد بالإهتمام بهذه المقترحات وبعرضها على الإتحاد في أول إجتماع قادم.

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