«الردع الخاصة» تلقى القبض على الإعلامي «سليمان قشوط »

أكد عدد مِن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، قيام ملثمين يتبعون لقوة الردع الخاصة المنضوية تحت وزارة داخلية حكومة الوفاق، بالقبض على الإعلامي سليمان قشوط مسؤول مهرجان جائزة سبتيموس، ومحمد اليعقوبي المدير التنفيذي للجائزة، مساء أمس الأحد اثناء تواجدهم في أحد مقاهي العاصمة طرابلس.

وبحسب ما تداول أصدقاء الإعلامى “قشوط ” وعدد من نشطاء الفيسبوك، فأن السبب يرجع للاعتراض على حفل الجائزة الذي أقيم خلال شهر مارس الماضي، وحضره عدد كبير من الإعلاميين والفنانين، فيما انتقد إقامته عدد من المتشددين.

ويقام مهرجان جائزة سبتيموس، سنوياً منذ عام 2012، حيث تتوزع الجوائز في عدد من المجالات الفنية والإبداعية،.من بينها التقديم الإذاعي والتلفزيوني، فضلاً عن جوائز الغناء والتمثيل، وأضافت الجائزة هذه السنة فئات الريادة والإبداع.

