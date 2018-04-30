تشادي يشتري بطاقة هوية ليبية بـ 200 دينار

ألقت الكتيبة 519 مشاة / اجدابيا، خلال الأيام الماضية، القبض على مهاجر تشادي يحمل أوراق ثبوتية مزورة، عند مروره من الطريق الصحراوي اجدابيا طبرق.

وأوضحت الكتيبة، أنه خلال التحقيقات الأولية مع المدعو عثمان عمر عبدالرحمن تشادي الجنسية والذي يملك بطاقة شخصية مزورة، اعترف أنه حصل على بطاقة الهوية الليبية مقابل دفع مبلغ وقدره 200 دينار ليبي، لأحد التجار الذين يقومون ببيع الهويات للأجانب، حيث تم إحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية