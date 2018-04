المتوسط:

نظمت هيئة الرقابة الإدارية حفل تكريم للشيخ «محمد طاهر المسماري» والحاصل على الترتيب الأول في مسابقة حفظ القرآن الكريم بدولة الكويت، وذلك بمقر الهيئة بمدينة البيضاء.

وحضر الحفل رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيل ديوان المحاسبة، مدراء الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة وبعض الموظفين برئاسة الهيئة.

وعبر الحضور عن فخرهم بحصول أحد أبناء ليبيا ابن أحد العاملين بفرع هيئة الرقابة الإدارية البيضاء على الترتيب الأول في مسابقة شاركت فيها عدة دول إسلامية، متمنين له بالتوفيق والسداد.

وقدم رئيس الهيئة التهنئة للشيخ محمد طاهر المسماري على حصوله على الترتيب الأول في هذه المسابقة، قائلا: «إن هؤلاء الشباب هم أمل البلاد للرقي بها وتقديم صورة عن الإسلام الوسطي في ليبيا، والذي حاولت بعض الجماعات تشويهه»، متمنياً بأن تكون هذه الجائزة حافزاً له ولجميع الشباب الليبي للسير على هذا الطريق .

The post «الرقابة الإدارية» تكرم «محمد المسماري» لفوزه بالمركز الأول في مسابقة القرآن بالكويت appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية