دراسة ألمانية تحمل الأمم المتحدة مسؤولية تدهور الأوضاع في ليبيا..ويحذر من صراع مرتقب في طرابلس

ذكرت دراسة صادرة من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن الدولي بأن حكومة الوفاق في مدينة طرابلس تعد واجهة لقيادة أربعة ميليشيات وهم كتيبة ثوار طرابلس بقيادة هيثم التاجوري وكتيبة النواصي بقيادة عائلة قدور وقوة الردع الخاصة بقيادة عبد الرؤوف كارة، ووحدة أبو سليم التابعة لجهاز الأمن المركزي بقيادة عبدالغني الككلي، حيث تسيطر تلك الميليشيات على قرارات الحكومة المتخذة منذ توليها المجلس الرئاسي عام 2016.

وكشفت الدراسة أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قدمت الدعم للتوسع الذي حققته الميليشيات في طرابلس من خلال الموافقة المبطنة والنصيحة التي أعطتها لمسؤولي حكومة الوفاق الذين كانوا على تواصل دائم مع تلك المليشيات المتحكمة في مفاصل الدولة في طرابلس، والتي خيبت آمال البعثة بالحكومة أثر توسعها وفرض نفوذها بالمنطقة.

وأضافت الدراسة أن هذه الميليشيات والتي تخضع لسلطة المجلس الرئاسي في طرابلس تحولت من جماعات مسلحة إلى “مافيا منظمة” تمتلك شبكات تؤثر في الاقتصاد والأعمال والسياسة والإدارة في العاصمة وهذا ما جعل الاقتصاد الليبي والأموال الليبية تصب في مصلحة فئة صغيرة جدا ودائرة أصغر من أي فترة مضت منذ أحداث 2011.

وأوضحت الدراسة بأن سيطرة الميليشيات على الاقتصاد بدأت منذ تأمين فروع المصارف في العاصمة وكسب ولاءات مسؤولين بقطاع المصارف، حتي تمكنت من الاستحواذ على الاعتمادات المصرفية بسعر الدولار الرسمي بحجة استيراد البضائع لتقوم بتوريد بضائع أقل مما اتفق عليه أو عدم توريد أي بضائع ومن ثم تحتفظ بالعملة الأجنبية لتضخها في السوق السوداء للعملة لتكون سببا في انهيار الدينار أمام العملات الأجنبية ومن ثم جني ملايين الدولارات لصالحها.

وحمل المعهد ، في ختام دراسته، الأمم المتحدة والدول الغربية مسؤولية عن ما آلت إليه الأمور في ليبيا كونها قدمت دعما مبطنا للميليشيات لكي تحمي حكومة الوفاق أملا في تمكينها من السيطرة على البلاد بقوة رسمية الأمر الذي باء بالفشل، حتى باتت محاولة جماعات مختلفة من خارج طرابلس الدخول للعاصمة فاشلة كونها تصطدم بمتانة تحالف الميليشيات ومن خلفهم دعم بعثة الأمم المتحدة، الأمر الذي ينذر بصراع جديد قد يشتعل فتيله في أي لحظة نظرا لفساد دائرة الحكم في العاصمة الليبية، بحسب الدراسة.

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