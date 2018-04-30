عمران: الانتخابات بدون إطار حاكم.. استمرارا للخلافات والصراعات

أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، أن الشروع في انتخابات رئاسية وبرلمانية دون إطار حاكم هو استمرار للخلافات والصراعات وتمديد للأزمة الليبية.

وقالت عمران، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إن الاستفتاء هو الحل السليم والناجع لإخراج البلاد من محنتها وإنهاء التشظي والانقسام، والتخلص من الأجسام القائمة التي أنهكت البلاد، وهو طريق تأسيسي ابتدأ من الشعب الليبي بانتخاب الهيئة التأسيسية وسينتهي بالاستفتاء عليه وهو الذي سيضع أسس الدولة وسينظم السلطة”، موضحة أن أي شروع في انتخابات رئاسية وبرلمانية دون إطار حاكم هو استمرار للخلافات والصراعات.

وأضافت عمران، أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لا يسمحان ببناء مرحلة انتقالية جديدة والتعديل فيهما غير متوقع في ظل هذه التجاذبات على الساحة الليبية.

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