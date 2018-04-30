أبوالغيط يبحث مع غسان سلامة سبل استكمال العملية السياسية في ليبيا

بحث ” أحمد أبو الغيط ” الأمين العام لجامعة الدول العربية مع ” غسان سلامة ” المبعوث الأممي إلى ليبيا سبل حلحلة الأزمة

الليبية ومساندة الجهود التي يضطلع بها المجتمع الدولي لاستكمال العملية السياسية واتمام الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية المقررة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ” محمود عفيفي “، أن ” سلامة ” أطلع الأمين العام على الجهود التي يقوم بها لتنفيذ خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي لتشجيع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، وتنظيم وعقد ملتقى وطني جامع يضم جميع أطياف المجتمع الليبي لتعزيز المصالحة والوحدة الوطنية في البلاد، وإجراء الاستفتاء على

الدستور الليبي الجديد وعقد انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام.

وجدد أبو الغيط التزام الجامعة العربية بمواصلة مساندتها لأي جهد يرمي إلى تشجيع الأطراف الليبية على المضي قدمًا في مسار استكمال عملية الانتقال السياسي في البلاد.

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