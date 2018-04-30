طاقم جراحين ليبي ينهي معاناة طفل في الرابعة

خمس ساعات استغرقها طاقم الجراحين بمستشفى الاطفال ببنغازي لاصلاح تشوه خلقي لطفل في الرابعة من عمره يعاني من وجود إنقلاب خارجي للمثانة البولية و وجود تشوه خلقي آخر مصاحب إحليل بول فوقي تام .

العملية التي اجريت صباح الخميس بمستشفي الاطفال ببنغازي اجراها طاقم جراحين ليبي تخصصي متكون من الدكتور يونس البشاري استشاري جراحات المسالك، والدكتور محمد العيان والدكتور محمد لاديرع اخصائي جراحة مسالك، والدكتور فتحي بن رحمة و د صلاح جاد الله، وتمكن الجراحون من استحداث مثانة بولية بتحريرها من الجدار البطني الامامي و كذلك استحداث عنق للمثانة ومجري للبول وتحوير للعضو الذكري وصمام بولي وانجاز تثبيت المثانة بالتجويف البطني والتضييق بعضمتي الحوض وتحرير السرة وتقوية الجدار البطني الأمامي واغلاق الجلد تجميليا.

وتعتبر هذه الحالة نادرة الحدوث وتحتاج لاجراء عمليات اصلاحية وتقويمية متعددة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية