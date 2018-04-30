رئيس الهيأة العامة للإعلام بالحكومة المؤقتة يلتقي وفد منتدى وادي براك الشاطيء

بنغازي 30 أبريل 2018 ( وال ) – استقبل رئيس الهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة المؤقتة، السيد جمعة الفاخري بمكتبه بديوان الهيأة، وفداً من منتدى وادي براك الشاطيء المشارك في فعاليات مهرجان الأغنية الليبية الشعبية.

وهنأ الوفد خلال اللقاء الذي تم أمس الأحد السيد جمعة الفاخري بتوليه رئاسة الهيأة، متمنياً له التوفيق في مهمته الإعلامية والثقافية.

وبدوره رحب رئيس الهيأة بالضيوف مؤكداً لهم رغبته في زيارة منطقة وادي الشاطيء للإطلاع على النشاط الثقافي والإعلامي بها، وتنسيق الجهود للنهوض بالحركة الثقافية والإعلامية في هذه المرحلة التي تمر بها بلادنا.( وال – بنغازي) ر ع / س ع

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