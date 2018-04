تاجر سيارات ليبى يتعرض لعملية نصب في 117 ألف دولار بمصر

المتوسط:

تقدم تاجر سيارات ليبي الجنسية، يقيم ببندر طامية، بمحافظة الفيوم المصرية، ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، ضد عامل زراعي، وابنه، يتهمهما بالنصب عليه، والحصول على 117500 دولار، مقابل شراء سبائك ذهبية ترجع للعصور الفرعونية، دون تسليمه السبائك.

وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من «رجب عيد.س.س» 45 سنة- تاجر سيارات، ليبي الجنسية، ومقيم ببندر طامية، بدائرة مركز طامية، بتضرره من كل من، «صلاح.ق» (55 سنة-عامل زراعي)، وابنه “أ.ص” (22 سنة-عامل)، يتهمهما بالنصب عليه، والحصول منه على مبلغ مالي قدره 117500 دولار، مقابل شراء كمية من السبائك الذهبية الأثرية ترجع للعصور الفرعونية، دون وفائهما بما تم الاتفاق عليه.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم الأول، وبحوزته 50 سبيكة نحاسية مقلدة عليها نقوش فرعونية، وبمواجهته بالتهمة المنسوبة إليه، أقر بارتكابه الواقعة، وأن السبائك المقلدة المضبوطة بحوزته، لإيهام المواطنين بأثريتها والنصب عليهم.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 2633لسنة 2018م إداري مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات بشأن الواقعة، لبيان ملابساتها.

