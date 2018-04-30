وزارة العمل بالحكومة المؤقتة تحيي اليوم الوطني للسلامة والصحة المهنية 2018

بنغازي 30 أبريل 2018 ( وال ) – أحيت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة، أمس الأول وبالتعاون مع كلية الصحة العامة قسم السلامة المهنية، جامعة بنغازي، اليوم الوطني العالمي للسلامة والصحة المهنية للعام 2018م. تحت عنوان: ” من أجل أمن وصحي” .

هذا وتم تقديم ورقات علمية وإرشادية في العديد من مجالات السلامة والصحة المهنية، خلال الاحتفالية التي عقدت بمجمع الكليات الطبية جامعة بنغازي.

كما صاحب هذا اليوم معرض شارك فيه العديد من المؤسسات منها صندوق الضمان الاجتماعي، شركة الخليج العربي للنفط، الدليل للخدمات النفطية، شركة ليبيا للتأمين، هيأة السلامة الوطنية، سعيا لنشر ثقافة الوعي بالسلامة والصحة المهنية.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للاحتفال، رمضان صالح الجهاني، أن الهدف من إحياء الحفل هو نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل .

وأشار لدراسة قامت بها منظمة العمل الدولية لهذا العام 2018 أشارت فيها لتوفير بيئة آمنة لصغار السن، وتبين من خلال الدراسة التي أجرتها منظمة العمل الدولية بأن 541 مليون عامل ومنهم 37 مليون من الفئة العمرية 15- 24 عام يتعرضون إلى مخاطر غير مميتة.( وال – بنغازي) م ك / س ع

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