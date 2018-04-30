الناظوري يتابع استعداد الكلية العسكرية لتخريج الدفعة الـ 51

توكرة-العنوان

شهدت الكلية العسكرية بتوكرة أمس الأحد الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية الخاصة بإقامة حفل تخريج الدفعة الـ 51 من طلبة الكلية العسكرية، بالتزامن مع ذكرى انطلاق معركة الكرامة للقضاء على الإرهاب في ليبيا.

وترأس الاجتماع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الحاكم العسكري درنة-بن جواد رئيس الغرقة الأمنية المشتركة بنغازي الفريق عبد الرازق الناظوري، بحضور رؤساء الأركان وآمر الكلية العسكرية، حيث قامت اللجنة بالوقف على آخر التجهيزات والاستعداد الخاصة بالحفل.

وتابعت اللجنة عروضا تحضيرية ضمت كراديس عسكرية من كافة أركان القوات المسلحة.



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