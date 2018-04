«السويحلي» ناعيا وفاة الطيارين: غامروا بأعز ما يملكون من أجل الوطن

المتوسط:

نعى عبد الرحمن السويحلي رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق، وفاة 3 طيارين خلال إقلاع طائرة شحن عسكري من مدرج حقل الشرارة أمس.

وقال «السويحلي» على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:« اليوم فقدنا ثلاثة من جنود الوطن المجهولين العميد المبروك عمر ورفيقيه لم يتوقفوا يوما عن العطاء ولَم يعجزهم شُح الإمكانيات، ولَم يتعذروا أبدا بغياب دعم الدولة أو هزالة المرتبات، التى أعلاها لا يتجاوز 1000 دينار، تحدوا كل المُعوقات وركبوا كل الصعاب بل أحيانا غامروا بأعز ما يملكون وهي حياتهم من أجل الوطن».

وتابع:« هؤلاء حقًا هم الرجال الذين تُبنى بهم الأوطان وتعتز بهم الشعوب ويفتخر بهم أمثالهم من الرجال وتشرأب لهم الأعناق».

وقد توفى أمس الطيار مبروك أحمد، مساعد كابتن/ احميد نصوف، مهندس جوي/عبد الحكيم السنوسي، وأصيب فني / عبد الرحيم شبل في العناية المركزة، عقب اشتعال النيران بطائرة شحن عسكري، فور إقلاعها من مدرج حقل الشرارة، الواقع بحوض مرزوق 60 كيلو جنوب البلاد بسبب توقف المحركات .

