اللجنة الرباعية حول ليبيا تجتمع اليوم بمقر الجامعة العربية وأبو الغيط يبحث سلامة سبل حلحلة الأزمة الليبية

القاهرة 30 ابريل 2018 (وال) -يعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم الاثنين اجتماع اللجنة الرباعية حول ليبيا والذي سيضم جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وتناقش اللجنة مجموعة من الخطوات المشتركة التي تهدف إلى تشجيع الأطراف الليبية على المضي قدمًا في مسار استكمال عملية الانتقال السياسي في البلاد.

كما ستبحث اللجنة التقدم الذي تحرزه عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا للوصول إلى إتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقررة باتفاق الأطراف.

ويأتي الاجتماع ضمن التزام الجامعة والاتحادين الأفريقي والأوروبي الأمم المتحدة بمواصلة تعاونها والتنسيق الوثيق القائم فيما بينها دعمًا للعملية السياسية في ليبيا.

وفي هذا السياق، بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة سبل حلحلة الأزمة الليبية ومساندة الجهود التي يضطلع بها المجتمع الدولي لاستكمال العملية السياسية واتمام الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية المقررة.

وقال محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن سلامة أطلع الأمين العام على الجهود التي يقوم بها لتنفيذ خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي لتشجيع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، وتنظيم وعقد ملتقى وطني جامع يضم جميع أطياف المجتمع الليبي لتعزيز المصالحة والوحدة الوطنية في البلاد، وإجراء الاستفتاء على الدستور الليبي الجديد وعقد انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام.

وجدد أبو الغيط التزام الجامعة العربية بمواصلة مساندتها لأي جهد يرمي إلى تشجيع الأطراف الليبية على المضي قدمًا في مسار استكمال عملية الانتقال السياسي في البلاد. (وال – القاهرة) ا م

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