الجهيناوي: المبادرة التونسية ساهمت في قبول الليبيين للحوار

قال وزير الشؤون الخارجية التونسية خميّس الجهيناوي إن المبادرة التي طرحها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في يناير 2017 قد كانت فاتحة مهمة لباب الحوار بين الفرقاء الليبيين وساهمت في قبول تلك الأطراف الجلوس على طاولة المفاوضات من أجل إيجاد حل للإشكالات العالقة.

وأضاف الجهيناوي في حوار أجراه مع “راديو ماد” المحلي الخاص، أمس الأحد، أن الحوار هو الحل الوحيد لكل الليبيين للخروج من الأزمة مؤكدا دعم تونس للمجهودات الأممية بهدف التعجيل باستقرار ليبيا لأن في استقرارها يعني استقرار الأوضاع في تونس أيضا ليس على مستوى أمني فقط ولكن أيضا على مستوى اقتصادي عن طريق إعادة تنشيط المبادلات.

وحول إعادة فتح القنصلية التونسية في طرابلس أشار الجهيناوي إلى أن دراسة الأوضاع العامة في العاصمة الليبية وأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية طاقمها هو ما جعل الخارجية تتخذ ذلك القرار مؤكدا أنه حتى خلال توقف العمل داخلها لم تتوقف الإجراءات الضرورية للتونسيين المقيمين في ليبيا.

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