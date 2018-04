المتوسط:

تعاقدت مصلحة المطارات،مع شركة متخصصة في مجال الإنشاءات لتنفيذ أعمال الصيانة للمهبط الرئيسي (15-33)، والممر الموازي بمطار مصراتة الدولي، والتى بدأت فعلياً عملها أمس الأحد .

وتأتى أعمال الصيانة، بحسب الصفحة الرسمية لـ “مصلحة المطارات” على موقع الفيسبوك، تحت إشراف مهندسين مختصين من إدارة المطار وستستغرق أعمال الصيانة 7 أيام، سيتم بعدها فتح المطار أمام الحركة الجوية، وتأتى أعمال الصيانة في إطار الحفاظ على سلامة الطائرات والمسافرين وإجراء الصيانة الضرورية واللازمة على البنية التحتية بالمطارات،

The post مطار مصراته الدولي يجري صيانة للمهبط الرئيسى..وهذا موعد الافتتاح appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية