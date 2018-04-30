التضامن الليبية: آلاف ضحايا للعنف في ليبيا ورصدنا أخطاء في تقارير البعثة الأممية

قالت منظمة التضامن لحقوق الإنسان إنها رصدت خلال العام الماضي وقوع 4068 شخصا ضحية للمواجهات المسلحة التي وقعت في المدن المختلفة في ليبيا.

وأوضحت المنظمة خلال تقريرها الصادر الأحد أن الغالبية العظمى من الضحايا كانوا من العناصر المتقاتلة حيث بلغت نسبتهم 86%.

وأشارت المنظمة إلى أنها سجلت 61 ضحية من الأطفال من إجمالي 561 ضحية من المدنيين الذين كانوا ضحية للمواجهات المسلحة خلال العام الماضي.

وقالت المنظمة إن شهر مايو أيار من العام الماضي كان أشد أشهر العام عنفا حيث سجلت خلاله 1117 ضحية وهو ما يشكل 29% من إجمالي الضحايا خلال 2017.

وبينت منظمة التضامن أنها رصدت وقوع 380 قتيلا و 778 جريحا ، إضافة إلى تسجيل 19حالة اعتقال وخطف نتيجة وقوع نزاعات مسلحة في كل من طرابلس وبنغازي وبراك الشاطئ خلال شهر مايو 2017.

وصنفت المنظمة بيانات الضحايا بحسب التوزيع الجغرافي، موضحة أن الحوادث توزعت على 42 مدينة ومنطقة، حيث سجلت بمدينة بنغازي لوحدها 2006 حوادث، وهو ما يشكل 49% ، تليها مدينة صبراته 388 حالة وهو ما يشكل 10% من مجموع الضحايا وفي مدينة طرابلس رصدت 314 حالة لضحايا المواجهات وهو ما يشكل 8% من إجمالي عدد الضحايا خلال العام الماضي في ليبيا.

وأضافت المنظمة في بيانها أن أغلب الضحايا وهم 3678 يشكلون نسبة 95% من الإحصائية، وقعوا في 12 مدينة فقط، بينما توزعت 5% على 30 مدينة وبلدة أخرى.

من ناحية أخرى ، قالت منظمة التضامن انها اطلعت على تقارير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في رصد عدد كبير من إحصائيات إصابات المدنيين لعام 2017 وقامت بتحليلها ولاحظت قصورا في الرصد حيث بلغ إجمالي حالات الإصابات بصفوف المدنيين التي تم رصدها بتقارير البعثة 336 ضحية فقط ، بينما رصدت منظمة التضامن 561 حالة وهو ما يشكل فارقا يبلغ 225 ضحية، وهي نسبة خلل تشكل 40%.

وأوضحت منظمة التضامن أنها رصدت عدة أخطاء في الإحصائيات الواردة بتقارير البعثة تتنوع ما بين أخطاء إحصائية في عدد حالات الوفاة في تقرير شهر أبريل نيسان، وفي رصد جنس الضحية كما حدث في تقرير شهر فبراير شباط أو أخطاء في حساب عدد الضحايا كما جرى في تقريري شهري أبريل وأكتوبر، بحسب وصف المنظمة.

الجدير بالذكر أن منظمة التضامن لحقوق الإنسان أسست في عام 1999 وتعرف نفسها بأنها منظمة تعمل على متابعة ورصد حالات انتهاك حقوق الإنسان وتقديم الدعم القانوني لكافة ضحايا انتهاكات حرية الرأي والتعبير والفكر والإبداع.

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