بلدي سبها يشرع في تركيب أجهزة تحلية مياه لمدارس البلدية

باشر المجلس البلدي سبها في تركيب أجهزة تحلية ذات مواصفات عالية بمدارس البلدية حيث يستهدف المشروع قرابة

55 مدرسة بالمدينة.

وأفاد المجلس البلدي سبها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»: «أنه ضمن خطة المجلس لدعم المدارس تقرر تركيب أجهزة تحلية وتبريد وتعقيم المياه بمعدل جهازين بكل مدرسة ، وكذلك توفير القرطاسية لإدارات المدارس المقدر عددها بـ55 مدرسة.

ووفقا للصفحة الرسمية للمجلس البلدي سبها فأنه تم الانتهاء المرحلة الأولى من المشروع وهي توزيع القرطاسية على مدارس البلدية ، فيما ستبدأ المرحلة الثانية وذلك بالتعاون مع مكتب مراقبة التعليم والتي تتمثل في تركيب أجهزة تحلية مياه.

كما قرر المجلس البلدي دعم الأنشطة الطلابية والرياضية تحت إشراف مكتب النشاط والمشروعات بمكتب مراقبة التعليم فرع سبها

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