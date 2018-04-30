نصية: الذهاب للانتخابات قد يكون الحل

كشف عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصيه، عن مجموعة من النقاط التي يجب إتباعها لضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية من شأنها أن تنهي الأزمة الليبية.

وقال نصية، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إنه مع استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية وتفاقمهما وانتشار الفساد الإداري والمالي والفوضى العارمة التي تمهد لاستخدام القوة والعنف في الصراع على النفوذ و المكاسب، ومع تعثر إصدار قانون الاستفتاء وتعديل الاتفاق السياسي لإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي فأن الذهاب لانتخابات بالوضع الحالي قد يكون حلاً لتجنب كل ذلك على شرط أن تكون هذه الانتخابات رئاسية وبرلمانية ولا ننخدع مرة أخري بإجراء انتخابات برلمانية فقط و نظل نلف في نفس الحلقة بقيادة جماعية هشه غير قادرة على استعادة الدولة”، موضحا أنه ولتحقيق ذلك يجب التأكيد على مجموعة من النقاط وهي تعهد كل الأطراف بالالتزام بالانتخابات ونتائجها وأشرف الأمم المتحدة على ذلك، وتشكيل لجنة من مجلسي النواب أو الدولة أو تكليف لجنة تعديل الاتفاق السياسي بذلك، تتولى هذه اللجنة إجراء تعديلات محدودة على مقترح لجنة فبراير (على سبيل المثال المادة (1) والمادة (3) انتخاب الرئيس مباشر أو غير مباشر، المادة (5) تحديد مدة زمنية لمجلس النواب والرئيس والإجراءات في حالة عدم وجود دستور دائم)، واستمرار هيئة صياغة الدستور لحين انعقاد الهيئة التشريعية الجديدة، على أن يقوم مجلس النواب بتعديل الإعلان الدستوري بمقترح فبراير الجديد ويصدر قانون الانتخابات، ومن ثم إجراء الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية في نهاية عام 2018.

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