«نصية»: إجراء الانتخابات حل لكل أزمات ليبيا

أكد عبدالسلام نصية، رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب، أن إجراء الانتخابات في ظل الوضع المتأزم الذي تشهده البلاد قد يكون حلا لتجنب كل الصعوبات التي تواجهها العملية السياسية الأزمات المتعددة التي تهدد ليبيا.

وقال «نصية»، عبر حسابه على «فيسبوك» «إنه مع استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية وتفاقمهما وانتشار الفساد الإداري والمالي والفوضى العارمة التي تمهد لاستخدام القوة والعنف في الصراع على النفوذ والمكاسب، ومع تعثر إصدار قانون الاستفتاء وتعديل الاتفاق السياسي لإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي فإن الذهاب لانتخابات بالوضع الحالي قد يكون حلاً لتجنب كل ذلك».

وشدد رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب، على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وعدم الانخداع مرة أخرى بالبرلمانية فقط، حتى لا نعود إلى نفس الحلقة بقيادة جماعية هشة غير قادرة على استعادة الدولة.

وأوضح أن هناك عدة خطوات يجب اتباعها لتحقيق الوصول إلى مرحلة إجراء الانتخابات، ومنها تعهد كل الأطراف بالالتزام بالانتخابات ونتائجها وأشرف الامم المتحدة على ذلك، وتشكيل لجنة من مجلسي النواب أو الدولة أو تكليف لجنة تعديل الاتفاق السياسي، لإجراء تعديلات محدودة على مقترح لجنة فبراير، واستمرار هيئة صياغة الدستور لحين انعقاد الهيئة التشريعية الجديدة، وتعديل الإعلان الدستوري بمقترح فبراير الجديد ويصدر قانون الانتخابات، وإجراء الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية في نهاية عام 2018».

