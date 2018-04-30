نصية : كي لا يتم خداعنا مرة أخرى يجب أن تكون الإنتخابات القادمة رئاسية وبرلمانية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية على أن الذهاب للإنتخابات بالوضع الحالي قد يكون حلاً لتجنب إستمرار الأزمة السياسية والاقتصادية وتفاقمهما وانتشار الفساد الإداري والمالي والفوضى العارمة التي تمهد لإستخدام القوة والعنف في الصراع على النفوذ والمكاسب خاصةً مع تعثر إصدار قانون الاستفتاء وتعديل الاتفاق السياسي.

نصية قال في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك”رصدتها صحيفة المرصد :”يشترط أن تكون هذه الإنتخابات رئاسية وبرلمانية ولا ننخدع مرة أخرى بإجراء انتخابات برلمانية فقط ونظل نلف في نفس الحلقة بقيادة جماعية هشه غير قادرة على استعادة الدولة”.

ويرى عضو مجلس النواب أن تحقيق ذلك يتطلب تعهد كل الأطراف بالالتزام بالانتخابات ونتائجها وإشراف الأمم المتحدة على ذلك بالإضافة لتشكيل لجنة من مجلسي النواب أو الدولة أو تكليف لجنة تعديل الاتفاق السياسي بذلك تتولى اجراء تعديلات محدودة على مقترح لجنة فبراير” على سبيل المثال المادة (1) و (3) انتخاب الرئيس مباشر او غير مباشر، المادة (5) تحديد مدة زمنية لمجلس النواب والرئيس والاجراءات في حالة عدم وجود دستور دائم”.

وأضاف أن الوصول لما ذكر أعلاه يتطلب أيضاً استمرار هيئة صياغة الدستور لحين انعقاد الهيئة التشريعية الجديدة وقيام مجلس النواب بتعديل الإعلان الدستوري بمقترح فبراير الجديد وإصداره قانون الانتخابات وأخيراً اجراء الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية في نهاية عام 2018 .

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