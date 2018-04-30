“التضامن” ترصد 4068 ضحية جراء المواجهات المسلحة في 2017

كشفت منظمة التضامن لحقوق الإنسان، في تقرير لها، أن عدد الضحايا جراء المواجهات المسلحة، في ليبيا لعام 2017، بلغ 4068 شخصا، يتوزعون بين: 3507 مسلحين، و561 مدنيا بينهم 61 طفلا، بحسب إحصاء المنظمة.

وبحسب التقرير، فإن الحوادث توزعت على 42 مدينة ومنطقة، منها 2006 حالة رصدت بمدينة بنغازي، تليها 388 حالة في صبراتة، و314 حالة في طرابلس، وأن 95% من الحالات وقعت في 12 مدينة فقط، بينما توزعت الـ 5% الباقية على 30 مدينة أخرى.

وأشار التقرير إلى أن التضامن اطّلعت على تقارير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخاصة بإحصائيات إصابات المدنيين لعام 2017، ولاحظت قصورا في رصد عدد كبير من الحالات، إذ بلغ إجمالي الإصابات في صفوف المدنيين التي رصدتها البعثة 336 إصابة، بين قتلى وجرحى، في حين رصدت التضامن 561 إصابة بفارق 225.

وأضاف التقرير أن التضامن رصدت أخطاء عدة في الإحصائيات الورادة في تقارير البعثة، تنوعت ما بين أخطاء في تعداد حالات الوفاة “تقرير شهر أبريل”، وفي رصد جنس الضحية “تقرير شهر فبراير”، وأخطاء في حساب عدد الضحايا “تقارير شهري أبريل وأكتوبر”.

يشار إلى أن تقرير التضامن هو رصد لعدد القتلى والجرحى نتيجة المواجهات المسلحة في ليبيا عام 2017 من خلال تقارير المؤسسات الرسمية والمؤسسات الإعلامية، ويشمل أيضا الحوادث المؤكدة من خلال المقارنة بين عدة مصادر، بحسب المنظمة

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